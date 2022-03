Oltre a tutti coloro che potrebbero lasciare Napoli questa estate perchè in scadenza di contratto, anche Fabian Ruiz potrebbe presto dire addio agli azzurri. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il contratto dello spagnolo scadrà nel 2023 e la Spagna chiama. Sia Atletico Madrid che Real Madrid sono interessati a lui e una sua partenza non può essere esclusa, visto anche che non si parla, almeno per il momento, di un possibile rinnovo.