Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano veronese L’Arena, Tudor tiene sotto stretta osservazione le condizioni fisiche di Darko Lazovic. Il serbo, uscita a gara in corso durante l’ultimo match con la Fiorentina, non ha dato ancora troppe rassicurazioni. Anche se potrebbe trattarsi solo di un affaticamento, la sua presenza dal primo minuto contro il Napoli resta in bilico!