Cassano duro: “Il campionato italiano è fasullo, una schifezza”

Antonio Cassano, ex fantasista, ha parlato nella consueta Bobo tv dell’attuale momento della Serie A, e della Juve di Max Allegri:

“Il campionato italiano è fasullo, una schifezza. Allegri urla alla carlona, errori tecnici di che? Ma cosa ca**o urli? Caro Max, se provi a giocare come il City è un conto. Se continui così, è possibile che lo Spezia non meritava la sconfitta? Lo Spezia, che sta lottando per andare in B”.

Poi l’ex calciatore barese ha fatto gli elogi della squadra di Pioli: “Il Milan, considerando le prime 5 squadre, è la quinta. L’Atalanta è molto più forte del Milan, il Milan ci dice che con il lavoro e con l’evoluzione delle idee, si arriva a questi risultati. Se finisce così, bisogna fare i complimenti al Milan. Stanno facendo qualcosa di unico, eccezionale, infortuni che non diventano alibi. Senza Ibra, Kjaer, Calabria tre mesi, anche il portiere e tanti altri giocatori. Il Milan come squadra sta facendo qualcosa di strepitoso, va dato un grandissimo merito a Pioli”.