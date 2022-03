Bruno ci va pesante: “Insigne gioca dieci partite male e due buone”

Pasquale Bruno, ospite a Tiki Taka, ha parlato in modo acceso del Napoli per via della partita persa contro il Milan, ecco le sue parole:

“Ma una squadra che si presenta con paura davanti a 70.000 spettatori? Poi Auriemma ci spiegherà il fenomeno Insigne. In Italia non ci sono fenomeni. I Vlahovic e i Zaniolo sono giovani interessanti ma non fanno la differenza a livello europeo. L’unico è forse Leao. Sono due anni che Insigne gioca dieci partite male e due buone”.

L’ex difensore granata ha continuato: “Poi Spalletti che dice che la sua squadra ha paura di giocare partite importanti davanti al proprio pubblico….Non c’è modulo che tenga. Automaticamente se parli così non puoi vincere lo scudetto. Si salva solo Osimhen con il suo carattere”.

Bruno ha rincarato la dose pochi minuti dopo: “Ansia da prestazione? Quando vanno a firmare i contratti milionari non gli viene. I dirigenti italiani dovrebbero capire che non sono fenomeni e quando giocano male gli andrebbe abbassato lo stipendio”.