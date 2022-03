UFFICIALE – Verona-Napoli, biglietti in vendita: tutti i dettagli, info e prezzo

Il Napoli ha comunicato che sono in vendita ufficialmente i biglietti per la prossima giornata di campionato, a Verona, contro l’Hellas Verona.

Sono in vendita i biglietti per Hellas Verona-Napoli, 29esima giornata di Serie A in programma domenica 13 marzo 2022 alle ore 15:00.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Prezzo tagliando non cedibile € 25,00 (il prezzo è comprensivo di prevendita)

Modalità di vendita: 1) Circuito VivaTicket sul territorio nazionale: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv – “Rete di vendita Calcio” / 2) On-line tramite il sito www.vivaticket.it

La vendita per il Settore Ospiti terminerà sabato ore 19.00.

Il Settore ospiti, denominato “Curva Nord superiore” non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Come da Determina n. 8 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 01/03/2022 l’acquisto dei biglietti per i residenti in Regione Campania è limitato al solo settore ospiti con obbligo di tessera di fidelizzazione della Società S.S.C. Napoli.

Con riferimento a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 ( introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo che l’indirizzo dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste è striscioni@hellasverona.it entro i termini fissati riportati nel link seguente: https://www.hellasverona.it/it/stadio/bentegodi?a=procedure-dingresso nella sezionene PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.