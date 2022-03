Stefano Impallomeni, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della sfida di ieri tra il Napoli ed il Milan: “La squadra di Spalletti non potrà sbagliare contro l’Hellas Verona. Spalletti ha ragione nel dire che bisogna essere forti anche mentalmente per lottare per lo Scudetto. Il rigore su Osimhen era netto: anche quello di Koulibaly era da andare a rivedere“.