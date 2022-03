Il Camerun ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista degli spareggi per la qualificazione al Mondiale in Qatar: c’è anche la scelta su Anguissa.

La nazionale africana ha confermato, come ampiamente prevedibile, la presenza di Anguissa, centrocampista azzurro: l’ex Fulham si metterà a disposizione della sua squadra per le sfide contro l’Algeria nel periodo dal 25 al 29 marzo.