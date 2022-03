Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della gara di Victor Osimhen contro il Milan: “Il nigeriano ha dovuto combattere, da solo, contro tutta la difesa della squadra di Pioli. La squadra di Spalletti può ancora lottare per lo Scudetto: non bisogna guardare dietro, ma avanti!“.