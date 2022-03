Polonia, il ct convoca Zielinski per lo spareggio Mondiale

Il commissario tecnico della nazionale polacca Czesław Michniewicz ha stilato una lista di 30 calciatori che non militano in patria e che sono pre-convocati per lo spareggio di fine marzo contro la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Tra questi, in attesa dei giocatori che militano in patria e della scrematura definitiva, ci sono diversi giocatori che militano in Serie A: i portieri Dragowski e Szczesny, i difensori Bereszynski, Glik e Reca, i centrocampisti Zielinski e Zurkowski e l’attaccante Piatek.