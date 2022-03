Napoli-Milan, i quotidiani bocciano le scelte di Spalletti: le pagelle

Arrivano insufficienze per Luciano Spalletti, il quale non ha saputo dirigere al meglio il Napoli per conquistare una partita chiave in ottica scudetto. I quotidiani annunciano il flop del tecnico toscano.

5 il voto che La Gazzetta dello Sport e Tuttosport hanno attribuito all’allenatore, evidenziando la soluzione non trovata dal mister per placare il pressing del Milan. A furia di caricare, la squadra ha perso equilibrio e compattezza.

5,5 è la valutazione del Corriere dello Sport e de Il Mattino. Spalletti non ha saputo giostrare al meglio il centrocampo, che è stato la parte più colpita dai rossoneri di Pioli. I singoli hanno perso tutti i duelli, favorendo l’avanzata del Diavolo.