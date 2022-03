Morte Maradona, la reazione di Bilardo all’apprensione della notizia

La morte di Diego Armando Maradona è stata un duro colpo per gli appassionati di questo sport. In particolare, a soffrire maggiormente è stato chi ha avuto l’onore di giocare o allenarlo, chi ne ha compreso la grandezza umana. Tra questi però, manca un uomo all’appello: Carlos Salvador Bilardo, commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo del 1986. L’ex allenatore è affetto da una malattia neurodegenerativa, la sindrome di Hakim-Adams, motivo per cui non era ancora a conoscenza della triste notizia. I medici temevano che se ne fosse venuto a conoscenza, avrebbe potuto subire delle conseguenze fatali. Tuttavia, ne è venuto a conoscenza guardando un documentario sul Pibe. Secondo il giornalista Ezequiel Fernandez Moores ha reagito rimanendo in assoluto silenzio e unendo le mani.