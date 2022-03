Montefusco: “Gattuso ha rovinato Zielinski! Spalletti ieri non mi è piaciuto”

Enzo Montefusco, ex allenatore, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Appena 7 giorni fa si era detto che il Napoli era pieno di personalità e carattere, ora abbiamo perso e non è buono più nessuno. La posizione di Zielinski? Gattuso lo ha rovinato, non può giocare sottopunta. Il Napoli per me è molto più forte del Milan ma ha regalato il centrocampo ai rossoneri e Zielinski è andato ancor più in difficoltà. Perché questo ragazzo non fa la mezzala? Se giochi contro squadre di qualità ovviamente si va in difficoltà”.

“Spalletti ieri non mi è piaciuto, ieri a centrocampo ci hanno fatto girare la testa. Giroud? Gli dai la palla e fa salire la squadra, Osimhen invece si gira e corre. Se questo ragazzo viene sfruttato bene può fare molto ma gli devi dare la palla al momento giusto. Scudetto perso? Sono solo 3 punti sul Milan e le prossime partite sono alla portata”.