Il Punto sul Campionato – Napoli, così no! Vincono Inter e Juve. Roma, che schiaffo all’Atalanta! Tutti i temi della ventottesima giornata

Il conto della ventottesima giornata di Serie A è salatissimo per il Napoli. Infatti, gli azzurri hanno perso lo scontro diretto con il Milan, soprattutto in una sfida dove vien difficile da pensare che si stia lottando sul serio per lo scudetto. L’Inter compie il suo lavoro e travolge la Salernitana, in quella che può essere una vittoria fondamentale per riprendere quota. La Juventus non cresce nel gioco, ma continua a vincere, stavolta superando lo Spezia. In zona Europa, è la Roma ad avere la meglio sull’Atalanta e a riproporsi con forza in battaglie che sembravano non appartenere. La Lazio batte il Cagliari e dimostra ancora una volta di vivere un buon momento. Non è lo stesso per la Fiorentina, che non va oltre il pari con l’Hellas Verona.

Il Napoli perde il big match di giornata, venendo superato dal Milan. Non una partita bellissima, di occasioni se ne sono viste ben poche. È stato premiato il maggior coraggio mostrato dai rossoneri, che si sono dimostrati più lucidi e cinici in fase offensiva, cosa che non è riuscita ai partenopei. Viene da chiedere se gli azzurri stiano seriamente puntando allo scudetto o se la qualificazione in Champions League sia il reale obiettivo stagionale. La squadra di Luciano Spalletti non manca di carattere o gioco, piuttosto sembra non esserci la volontà di voler ottenere lo scudetto a tutti i costi. Altro big match preparato alla perfezione da Stefano Pioli che, anche grazie a delle sue oculate scelte, ha avuto il merito di ottenere una vittoria importantissima che ha proiettato i suoi in vetta alla classifica.

L’Inter, in grande stile, ritrova il successo e travolge la Salernitana. Partita mai in discussione, stravinta dalla Beneamata. I nerazzurri hanno siglato ben 5 gol, un buon segnale visto che gli ultimi tempi hanno visto una certa scarsità realizzativa. Però tra tutte, la notizia migliore è quella del ritorno al gol di Lautaro Martinez, autore di una tripletta che potrebbe sbloccarlo. Dunque, quanto di meglio potessero fare gli uomini di Simone Inzaghi. Serviva una vittoria larga, ed è arrivata. Per Davide Nicola si complicano i piani in lotta salvezza. Sicuramente va lodata la scelta di aver provato a giocare a viso aperto, nonostante gli enormi problemi. Ora la permanenza in Serie A appare come un miraggio.

La Juventus non è bellissima, ma ottiene altri tre punti, stavolta ai danni dello Spezia. Basta un gol di Alvaro Morata per superare gli aquilotti. Tuttavia, il neo del gioco rimane, anche perché i liguri si sono presentati con coraggio, e forse avrebbero meritato di tornare a casa con almeno un punto. Chiaramente, per Massimiliano Allegri in un momento simile non ci sono grosse alternative. Infatti, i risultati non mancano, e i primi posti non sono lontani. In un campionato simile, anche un singolo punto in più può fare la differenza. Sarà poi con il ritorno dei vari assenti che si potrà misurare il peso di questa squadra.

La Roma batte l’Atalanta e si candida alla corsa per la Champions. La gara dei giallorossi contro i bergamaschi è quella giusta. Stavolta però non è come all’andata, la squadra di José Mourinho è riuscita ad infilare anche in costruzione, per poi saperla mettere sull’agonismo. È un successo molto importante per i capitolini, che consente loro di poter ancora sperare di arrivare tra le prime quattro. Certo, non dev’essere un imperativo, viste le condizioni, ma tentar non nuoce. Sembrava essere arrivata una ripresa per Gian Piero Gasperini, ma ancora una volta la Dea è venuta a mancare. Le assenze pesano, ma è l’espressione collettiva che ha spesso caratterizzato gli orobici a venir meno.

La Lazio conferma i buoni segnali delle ultime uscite e supera in gran stile il Cagliari. Una vittoria dominante, avvalorata anche dall’aver messo sotto un avversario che non si è mai tirato indietro. I sardi hanno tentato una reazione, ma l’incredibile serata dei biancocelesti ha permesso a Maurizio Sarri di ottenere tre punti importanti. Come per la Roma, il discorso Champions non è chiuso del tutto, ma arrivarvi non è un obbligo. Inoltre, la grande prestazione di elementi come Luis Alberto e Felipe Anderson rende il successo ancora più dolce. Si tratta di elementi che potranno contribuire in maniera decisiva alla causa. Si ferma Walter Mazzarri, la cui squadra non può nulla davanti agli avversari.

La Fiorentina non riesce a superare l’Hellas Verona. Per quel che si è visto in campo, si può parlare di occasione persa per i viola. Agli uomini di Vincenzo Italiano è mancata la capacità di concretizzare la grande mole di occasioni create. Quando il tuo obiettivo si chiama Europa, c’è bisogno anche di buttare il pallone dentro, andando oltre la difficoltà del match in questione. Non tutto è compromesso, ma vista la bagarre per i posti europei è necessario trovare il prima possibile la giusta lucidità nel segnare. Il punteggio premia Igor Tudor, che ottiene un buon punto e una prestazione da non buttare.

Il Sassuolo supera il Venezia in una sfida che merita di essere raccontata. Sono stati ben quattro i rigori assegnati, che naturalmente hanno portato con sé un gran numero di polemiche. I neroverdi, autori di tre gol dal dischetto, hanno mostrato un’enorme lucidità nelle situazioni offensive, mentre i lagunari hanno sì proposto, ma senza riuscire a creare enormi pericoli. Per Alessio Dionisi è il terzo successo consecutivo, che proietta sempre più in alto i suoi. Sempre più dura la strada per Paolo Zanetti, la cui squadra non molla, ma che è protagonista di una situazione parecchio complicata.

Bologna e Torino si dividono la posta, al termine di una partita povera di emozioni. È un pareggio nel quale le compagini non si fanno male, e che avvicina entrambe all’obiettivo salvezza. Un risultato che forse fa meno piacere a Ivan Juric, visto che i suoi non vincono da un mese e mezzo. I gol non arrivano, nonostante le buone prestazioni. Sinisa Mihajlovic invece deve accontentarsi del riscontro, visto che meglio di così, anche per le varie circostanze, non si poteva fare.

Vittoria importante dell’Udinese in chiave salvezza, che ha la meglio su una Sampdoria che appare sempre più in difficoltà. Tutto è concentrato nei primi 13 minuti, dove vengono siglati i tre gol della sfida. Saranno poi i padroni di casa a gestire il match e a sfiorare la terza rete. Gabriele Cioffi si vede così sfilare dalle lotte più difficili, superando tra l’altro una diretta concorrente per la salvezza. Ora i friulani possono finalmente respirare. Ha bisogno di una scossa la squadra di Marco Giampaolo, che appare in una situazione molto difficile e ha bisogno di riprendersi al più presto per evitare di cadere ancora più in basso.

Ennesimo pareggio per il Genoa, che non riesce a superare l’Empoli. La squadra di Alexander Blessin ci prova, gioca bene, ma in fase realizzativa mancano fortuna e cinismo. Ai rossoblù mancano i gol per sbloccare e vincere le partite. Salvarsi così appare molto difficile. Per Aurelio Andreazzoli è invece un punto importante, seppur il successo manca da troppe partite. I sogni che i toscani respiravano a metà stagione appartengono al passato, ora bisogna fare quello sforzo che può permettere loro una tranquilla permanenza in Serie A.

RISULTATI

Inter-Salernitana 5-0 (22’, 40’, 56’ L. Martinez, 64’, 69’ E. Dzeko)

Udinese-Sampdoria 2-1 (3’ G. Deulofeu, 12’ D. Udogie – 13’ F. Caputo)

Roma-Atalanta 1-0 (32’ T. Abraham)

Cagliari-Lazio 0-3 (19’ C. Immobile (R), 42’ L. Alberto, 62’ F. Anderson)

Genoa-Empoli 0-0

Bologna-Torino 0-0

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (10’ K. Piatek – 20’ G. Caprari (R))

Venezia-Sassuolo 1-4 (34’ T. Henry – 2’ G. Raspadori, 17’ (R), 71’ (R) D. Berardi, 29’ G. Scamacca (R))

Juventus-Spezia 1-0 (21’ A. Morata)

Napoli-Milan 0-1 (49’ O. Giroud)