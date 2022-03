Il Mattino – Ounas e Elmas hanno portato grinta e inventiva nel finale

Ounas e Elmas hanno dato un nuovo volto all’attacco del Napoli nel finale.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, i due attaccanti entrati nella ripresa hanno fornito un buon contribuito nelle trame che hanno cercato di portare il Napoli seppur invano verso la porta di Maignan. Insigne ha dato poco alla causa, serviva decisamente un cambio di rotta e soprattutto Ounas si è dimostrato davvero in palla con scatti e giocate che hanno messo in difficoltà la fascia sinistra presieduta da Theo Hernàndez.