L’edizione odierna de Il Mattino ha dedicato ampio spazio alla sfida di ieri tra Napoli e Milan ed in particolare ad Osimhen: “Il nigeriano non ha segnato nemmeno una rete nelle sfide più importanti. L’attaccante, però, non ha avuto nemmeno un buon pallone da Insigne. Brutta partita del capitano del Napoli”.