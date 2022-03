Il Mattino – Napoli al completo: recuperati a pieno regime Anguissa e Lozano

Il Napoli ora è al completo.

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, Anguissa e Lozano sarebbero recuperati a pieno regime in queste settimane. Entrambi i calciatori hanno anche fatto parte dell’ultima mezz’ora di ieri sera contro il Milan e gradualmente dovranno riprendere uno stato di forma che possa permettergli di reggere un’intera partita: la notizia positiva è che adesso toccherà al tecnico Spalletti avere l’imbarazzo della scelta nelle rotazioni sia a centrocampo che in attacco con due recuperi fondamentali come questi due.