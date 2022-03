Gazzetta – Sacchi: “Gran bel Milan, il Napoli non ha avuto reazioni…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Arrigo Sacchi.

L’ex allenatore del Milan si è soffermato sulla partita disputata ieri, sottolineando la bravura della squadra rossonera, la quale ha meritato di portarsi a casa tre punti chiave in ottica scudetto.

Queste le parole di Sacchi: “Il primo tempo è stato molto prudente, sia da parte del Milan sia da parte del Napoli. Avevano paura di rischiare, evidentemente. I portieri non sono quasi mai stati impegnati, non ci sono state vere e proprie occasioni. Poi, però, il gol di Giroud ha spezzato l’equilibrio. Bravissimo a deviare il tiro di Calabria. Un intervento che, allo stesso tempo, è frutto di istinto e di ragionamento. Esecuzione perfetta. Non c’è stata subito la reazione del Napoli, perché il Milan ha continuato a premere sull’acceleratore. Significa che avevano più energie da spendere, in quel momento. Poi, anche frutto della forza di volontà, c’è stata la reazione del Napoli, ma si è trattato di una reazione nervosa, non fondata sulle idee di gioco”.

Sul gruppo di Spalletti dice: “Le prestazioni piuttosto deludenti dei due esterni, Insigne e Politano, hanno condizionato lo sviluppo della manovra. E anche Zielinski ha fatto poco. La soluzione del Napoli è quasi sempre stata il passaggio, corto o lungo, a Osimhen che ha tanto coraggio, è veloce, bravissimo tecnicamente, ma non può mica risolvere tutto da solo. Il Napoli non è abituato a vincere, non ha dunque quella cultura del successo che è necessaria per arrivare in alto. Quando si vuole puntare allo scudetto, l’effetto ambientale è determinante. Ma io non considero il Napoli fuori dai giochi, tutt’altro. Ha perso un’occasione, questo sì. Però c’è tempo per rientrare e la squadra di Spalletti ha le qualità per risalire”.