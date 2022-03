Fontana: “Il Napoli può lottare fino alla fine per lo scudetto. Spalletti deve rimettere in ordine alcune cose. Su Osimhen…”

Gaetano Fontana, allenatore, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Spalletti non ha apportato correttivi al centrocampo? Bisogna vedere che flusso presenta la partita. Il Napoli ha avuto un inizio incoraggiante e faceva pensare a qualcosa di positivo. Poi però le partite non sono solo attimi, le gare cambiano in un nanosecondo, un episodio sposta tanto. Dopo il gol di Giroud non c’è stata partita, il Napoli non ha avuto la forza di reagire. Non è semplice, quando si parla di calciatori si pensa a macchine ma non è così”.

“Momento frustrante da questo punto di vista, si lavora per la gloria ma non riuscire a ottenerla rende tristi sia i giocatori che gli allenatori. Inter e Milan hanno qualcosa in più del Napoli? Se parliamo di profondità di rosa credo che l’Inter sia sopra a entrambe ma al momento le milanesi hanno l’aspetto emozionale a favore e questo sposta tanto al momento. Il Napoli può lottare fino alla fine, Spalletti è uno stratega e deve rimettere un po’ in ordine le cose. Dal punto di vista tecnico la squadra è forte ed è anche organizzata. Nell’aspetto emozionale bisogna essere bravi, anche i calciatori a recepirlo”.

“Osimhen pesce fuor d’acqua nel gioco del Napoli? C’è anche l’avversario e c’è la partita, si presentano altre situazioni rispetto a quelle che si erano preparate. Il dopo è semplice per parlare. Osimhen può giocare in qualsiasi modo perché ha capacità incredibili”.