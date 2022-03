Di Canio a Sky: “Sconfitta pesante del Napoli ieri sera in chiave scudetto”

Paolo Di Canio ha parlato a Sky ieri sera nel postpartita di Napoli-Milan.

L’ex bandiera della Lazio ha dichiarato che la sconfitta di ieri sera è pesantissima per gli azzurri in chiave scudetto. L’attuale opinionista ha aggiunto anche che “le parole di Spalletti potrebbero aver provocato una pressione ancora più alta” riferendosi probabilmente alle dichiarazioni del tecnico toscano alla fine del match. Il Napoli deve rialzarsi e non ha altri modi per farlo se non ripartire direttamente da Verona nel prossimo match delicatissimo, a questo punto, per il prosieguo del sogno del tricolore.