Daino: “Napoli, che delusione! Ecco su cosa deve lavorare Spalletti per il finale di stagione”

L’ex calciatore Daniele Daino ha parlato a TMW Radio del match di ieri tra Napoli e Milan e delle sue sensazioni sulla stagione azzurra.

“Napoli-Milan? Sono deluso dal Napoli e contento per il Milan, sono legato a entrambe le squadre. Mi aspettavo un Napoli coraggioso, che facesse una partita di entusiasmo, invece abbiamo trovato un Milan a cui vanno fare i complimenti. Ha fatto una partita senza paura, lotterà per lo Scudetto. Spalletti ora dovrà lavorare su questo, far sentire il peso delle partite ai propri giocatori e aumentare la qualità. Anche con l’Inter ha giocato col freno a mano”.