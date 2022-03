Antonio Corbo ha parlato della prestazione del Napoli su Repubblica.

Il giornalista campano ha sottolineato l’ennesima sostituzione al capitano: “Le sostituzioni stanno finendo per debilitare Insigne, il quale sembra oramai solo di passaggio in questa ultima stagione in Italia in attesa di approdare in Canada”. La situazione appare chiara ed è in effetti il primo ad essere sacrificato nelle rotazioni previste da mister Spalletti continua ad essere proprio Lorenzo Insigne.