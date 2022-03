Chiariello: “I cambi del Napoli sono stati senza senso, colpa di Spalletti”

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato cosi a Canale 21 dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan:

“Spalletti ha perso la sfida con Pioli perché quando ti accorgi che cambia le carte e mette il vertice basso a centrocampo e ti mette in difficoltà devi intervenire subito. I cambi fatti da Spalletti sono stati cervellotici. Non puoi togliere Insigne e mettere Elmas. Da quando Elmas salta l’uomo o inventa qualcosa? Elmas è un muscolare, uno che ha gamba, che va dentro in percussione. Se lo metti al posto di Zielinski ha più senso. Pure Lozano buttato lì come carta della disperazione ha poco senso, alla fine ne ha cambiati cinque ma il Napoli non era più il Napoli”.