CdS – Napoli rinunciatario: non cerca mai Osimhen in area

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla sconfitta subita ieri sera contro il Milan.

Il quotidiano pone l’accento sul carattere rinunciatario della squadra partenopea, la quale non coinvolge come dovrebbe Victor Osimhen nel gioco. Poche, infatti, sono state le verticalizzazioni sul centravanti nigeriano, che non ha quasi mai ricevuto un pallone che lo portasse dritto in porta.

Il flop contro i rossoneri è stato un errore da non ripetere. Il Napoli deve fare di più, se vorrà ancora lottare per lo scudetto.