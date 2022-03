Brambati: “Scudetto? Complimenti al Milan per la vittoria di ieri, ma ecco chi vedo favorita”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto e del match di ieri tra Napoli e Milan.

“Napoli-Milan? Faccio i complimenti a Pioli, perché il Milan nei singoli è inferiore a Napoli e Inter ma lui ha costruito un insieme per cui riesce sempre a tirare fuori qualcosa. Il Milan mette in difficoltà tutti, è squadra. Scudetto? Nonostante questo, vedo favorita ancora l’Inter, ha ancora qualcosa in più delle altre. L’Inter non avrà un calendario semplicissimo, con squadre rognose, ma con loro se la sa giocare sempre”.