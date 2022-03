Bergomi su Napoli-Milan: “Zielinski ha avuto poca personalità”

Beppe Bergomi ha parlato di Napoli-Milan a Sky e della prestazioni di Zielinski.

L’opinionista di Sky ha criticato l’atteggiamento del polacco: “Zielinski ha avuto poca personalità in campo, è sempre in arrivato in ritardo sul pallone e in alcune azioni decisive. Doveva dare qualcosa in più”. Un giudizio, quello su Zielinski, che trova concordi tutti coloro che hanno visto la partita di ieri sera al Maradona, gara in cui in effetti ci si aspettava molto di più dal trequartista di Luciano Spalletti, scomparso nel buio e davvero invisibile tra le maglie azzurre per tutta la gara. Partita anomina e da cancellare al più presto.