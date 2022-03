Del Genio: “Ibra al Napoli? Sicuramente meglio di Cr7”

Paolo del Genio a Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al trasferimento mancato di Zlatan Ibrahimovic al Napoli nel 2019 mettendolo a confronto con Cristiano Ronaldo:

“Mi sarebbe piaciuto Ibra al Napoli? Al posto di Osimhen no, alle spalle o al fianco di Osimhen sì. Ibrahimovic tecnicamente è un attaccante che fa segnare tanto anche ai compagni, a differenza di Cristiano Ronaldo. Nei 30 gol che fa Ronaldo in un anno devi sommare anche quelli che sottrae ai compagni, basta vedere il rendimento di Benzema al Real quando è andato via il portoghese”.