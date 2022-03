Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervallo della partita con il Napoli, ferma sullo 0-0. Queste le sue parole:

“Il Napoli è forte, pressa bene ma noi stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così. Rigore su di me? Non lo so, non ha fatto niente ma era sulla mia strada”.