SportMediaset fa il punto sul Milan e sul programma che seguirà il club rossonero in vista della trasferta di Napoli; la squadra rossonera ha stilato un programma ah hoc, un po’ diverso dal solito.

Infatti, Pioli, con la società, ha deciso di non mandare in ritiro la squadra e nessuno dormirà a Napoli; infatti, ognuno dormirà a casa sua, poi ci si ritroverà domani mattina a Milanello, e poi si partirà in direzione Napoli. Dunque, Pioli e i suoi non staranno nemmeno un giorno a Napoli.