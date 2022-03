Durante la conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha parlato molto anche del suo rapporto con la squadra. Il gruppo azzurro ha acquisito una grande consapevolezza dei propri mezzi in questi mesi, ma va detto che gran parte del merito e di chi guida la squadra a livello tecnico:

“In quello che facciamo noi allenatori c’è di mezzo sempre la qualità e la disponibilità delle persone che abbiamo davanti. Quando sono arrivato tutti dicevate che prima o poi avrei litigato con qualcuno, invece sono sempre rimasto sulla mia posizione. Ad esempio Victor andava sempre sugli avversari, ora c’è stato un miglioramento da parte sua, lui ha messo da parte certi atteggiamenti, così come quelle reazioni nevrotiche della squadra che non vedo più, la squadra ragiona e accetta ciò che è imposto ed aspetta il momento giusto per invertire la situazione. E’ una maturità della squadra oltre che dell’allenatore”.