Luciano Spalletti ha parlato anche del sogno scudetto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“La parola scudetto la posso sempre pronunciare, non è un problema, ci giocheremo le nostre chanches perché sappiamo che domani varrà tantissimo, siamo consapevoli che abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere quest’anno… Il campionato è ancora aperto, ci sono squadre fortissime e dipenderà anche da altri fattori, non solo da domani. Domani potrebbero essere più forti di noi, ma vi assicuro che non saranno più motivati, non sappiamo se basterà ma noi vogliamo giocarcela“.