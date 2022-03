Repubblica – Lega Serie A al lavoro per il torneo negli USA durante i Mondiali

Continua a tenere banco l’ipotesi di un torneo della Serie A negli Stati Uniti durante i Mondiali. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Lega sta portando avanti l’ipotesi attraverso il lavoro dell’head of competitions Andrea Butti e dell’amministratore delegato Luigi De Siervo. Prende dunque quota la possibilità di giocare un torneo tra le squadre di Serie A negli USA senza i calciatori che saranno impegnati nella competizione mondiale (clicca qui per saperne di più), in modo da permettere agli altri giocatori di mantenersi in forma nel periodo tra il 21 novembre e il 18 dicembre.