L’aneddoto di Ceci: “Maradona declinò un invito di Putin”

L’amico ex manager di Diego Maradona Stefano Ceci è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma “Radio Goal”. Oltre alle previsioni della sfida di domenica all’arena di Fuorigrotta contro il Milan, Ceci ha anche raccontato un curiosissimo aneddoto:

” Per quanto riguarda la sfida di domani, spero, da tifoso napoletano, che la sfida sia perfetta come quella con la Lazio all’inaugurazione della statua di Diego. Nonostante i meriti che hanno i calciatori ad ogni partita, quando si gioca in casa credo che ci sia una sorta di forza che Diego trasmette ai ragazzi da lassù. Sono inoltre molto contento dell’iniziativa che ha fatto il club per la quarta maglia onoraria. Maradona è bandiera di Napoli e del mondo. Sarebbe andato in prima persona ad aiutare gli ucraini”.

“Ho un aneddoto per quanto riguarda i rapporti tra Diego e Putin. Siamo stati contattati nel 2018 dal presidente russo per presenziare alla cerimonia inaugurale e finale del Mondiale. Alla fine della manifestazione vennero dei delegati ad invitare Diego, che prima disse di sì ma poi, siccome era troppo presto, disse: ‘O di pomeriggio o niente, non mi alzo neanche per mia madre a quest’ora!’. E quindi alla fine l’incontro non si fece più”.