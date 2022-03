Il 20esimo gol di Abraham guida la Roma: 1-0 all’Atalanta all’intervallo

Il 20esimo gol stagionale di Tammy Abraham, il numero 13 in campionato, è sufficiente per la Roma per stare davanti all’Atalanta dopo 45 minuti. I padroni di casa hanno guidato la sfida sin dal primo minuto, con un’Atalanta, ancora senza attaccanti, che fatica a produrre. Il sigillo al minuto 32 dell’attaccante ex Chelsea è solo il coronamento dell’approccio dei ragazzi di Mourinho, complice anche una difesa atalantina piuttosto raffazzonata. La squadra di Gasperini, inoltre, ha dovuto rinunciare a Davide Zappacosta al minuto 21: al suo posto, Giuseppe Pezzella.