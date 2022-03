Gazzetta – Donadoni: ” Nel Napoli c’è più qualità, bravi centrocampisti…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciare da Roberto Donadoni.

L’ex allenatore del Napoli si è soffermato sulla squadra partenopea in occasione del big match di Serie A contro il Milan.

Queste le parole di Donadoni: “Il Napoli nel reparto centrale ha diverse alternative. E anche qualità, nel senso che avendo caratteristiche diverse, Spalletti può anche cambiare atteggiamento in corsa, senza snaturare la squadra. Penso che in panchina avrà Anguissa, che a me piace molto, ed è stato decisivo nella prima fase del campionato. E poi c’è Demme, sempre fastidioso per il suo movimento continuo. E penso anche a quell’Elmas, già decisivo all’andata e che domenica scorsa contro la Lazio ha cambiato marcia al Napoli. Ecco, da questo punto di vista il Milan ha giocatori più simili tra loro. Pioli in quel settore ha qualche difficoltà in più a trovare uno che cambi passo. Ma comunque ha alternative in ruoli diversi. Molto dipenderà dall’atteggiamento delle squadre. Probabilmente il possesso sarà più del Napoli, abile negli spazi stretti. Mentre il Milan può far male a campo aperto”.