Donadoni: “Fabian mi ricorda Dunga, ma più tecnico”

Roberto Donadoni è uno dei tanti doppi ex della sfida tra Napoli e Milan. Se per i rossoneri ci ha militato da giocatore, è stato invece uno dei primi allenatori dell’era De Laurentiis a Napoli. In un’intervista rilasciata oggi da La Gazzetta dello Sport, Donadoni si è soffermato su una delle possibili chiavi di volta della sfida. Ovvero, Fabian Ruiz:

“Fabian sembra più compassato, ma la palla sa farla girare bene e soprattutto anticipa col pensiero la giocata. Da un certo punto di vista mi ricorda Dunga, ma rispetto al brasiliano Fabian è ancora più forte tecnicamente. E poi ha mostrato di saper essere decisivo. Segna parecchio e quello contro la Lazio, oltre ad essere un gol “pesantissimo” , è anche molto bello. Perché quando hai i difensori davanti che vanno in scivolata, il tiro deve esser per forza a girare e lui l’ha messa lì dove il portiere non poteva arrivare“