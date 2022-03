Quest’oggi Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare della partita che si terrà al Maradona domenica 6 marzo alle ore 20:45 e che vedrà il Napoli di Spalletti affrontare in casa il Milan di Pioli. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Entrambe le squadre sanno gestire bene il nervosismo. Il Milan gode di un’armonia interna che non si trova in tutte le altre squadre. Non mostra mai segnali di stress e gestisce le sue cose in silenzio, una caratteristica tipica anche del Napoli.

Domenica sarà una partita molto importante. A livello di testa chi vince godrà di un grande vantaggio, l’aspetto psicologico conta. Nel 1999, quando vincemmo il campionato, non eravamo accreditati, tanto che la Lazio abbassò la guardia e noi vincemmo le ultime 7 partite. Il Milan di oggi ha entusiasmo, ma occhio al Napoli, che quest’anno ha l’occasione della vita. Ai giocatori dei campani brillano gli occhi. Spalletti li ha conquistati”.