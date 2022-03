Migliorano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic in vista della gara tra Napoli e Milan di domenica.

Quest’oggi il rossonero ha svolto lavoro personalizzato in campo e non è da escludere nella giornata di domani un rientro in gruppo, con conseguente convocazione per la sfida della Maradona.

A riportarlo la redazione di Sky Sport.