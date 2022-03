Incocciati: “Il Napoli deve pensare ad avere continuità. Credere nello scudetto? Assolutamente sì”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“Su Napoli-Milan? La gara ha un’importanza strategica. Nessuna delle due può permettersi di lasciare punti, sia all’avversaria, che all’Inter. Non è un aspetto di poco conto. Il Napoli deve pensare ad avere continuità, c’è grande sostegno morale all’interno dello spogliatoio. Ci sarà grande entusiasmo ma guai a fidarsi del Milan, nonostante il calo. Napoli deve credere allo scudetto? Assolutamente sì. Sia per la posizione che ricopre, che per il recupero che ha fatto. Anche confrontando con le altre, non vedo grandi mancanze. Deve crederci, Kessie-Insigne, due situazione analoghe dal punto di vista contrattuale. Napoli è maturata nella gestione di questi casi? Beh sicuramente sì. Entrambi i giocatori hanno fatto scelte che hanno penalizzato il club, perché si sono messi in evidenza grazie a loro, poi hanno scelto di non farli incassare. I due uomini chiave di Napoli e Milan dal punto vista realizzativo? Per vincere lo scudetto bisogna aumentare l’asticella dal punto di vista realizzativo, e questo vale per Osimhen nel Napoli. Nel Milan potrei dire Leao ma, se marcato bene, si può bloccare. Può fare la differenza Giroud, ha esperienza e la capacità di leggere queste partite anche se lo vedi sornione nel match”.