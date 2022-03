Il rossonero Tognazzi: “Rosa del Napoli fortissima, firmerei per un pari domenica!”

Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso del Milan, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Milan deve provare a stare concentrato in quei 90 minuti e cercare di evitare distrazioni. I rossoneri in questo momento sono stati penalizzati, hanno perso dai 3 ai 7 punti per errori arbitrali. Spero che con Orsato sia una partita arbitrata correttamente, penso che però il Napoli abbia qualcosa in più rispetto al Milan.

La fiction su Totti racconta come sono andati i fatti. Se ci fosse stato anche Spalletti? Avremmo fatto molti più ascolti.

Pioli non ha mai vinto contro Spalletti, la rosa del Napoli è straordinaria e il pieno recupero di Osimhen ha fatto la differenza”.