Quest’oggi Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha detto la sua riguardo la corsa scudetto e ha raccontato come ha vissuto l’incidente subito dal capitano della sua squadra, Ribery. Queste sono state le sue parole:

“Secondo me quest’anno la Salernitana riuscirà a salvarsi, perchè un gruppo di giocatori si sta trasformando in una vera e propria squadra. Al 93% retrocederemo, ma io mi aggrappo a quel 7%.

L’incidente di Ribery? Dopo aver visto la macchina, gli ho detto solo che ero contento che non fosse morto. Si tratta di un essere umano straordinario, che aiuta i compagni e partcipa con tenacia nonostante la sua triste storia.

Lo scudetto? Non voglio mettermi in difficoltà: la mia Inter, il Milan di Massara, il Napoli di Luciano. Preferisco non rispondere“.