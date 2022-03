Come riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Tempestilli, ex giocatore di Inter e Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha parlato del prossimo big match del campionato, Napoli-Milan, che si svolgerà domenica sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Queste sono state le sue dichiarazioni in merito:

“Spalletti, Inzaghi e Pioli hanno tutti grande formazioni e penso che lo Scudetto si aggiudicherà alla fine. Il Milan sta lavorando molto bene, il Napoli aveva già una base solida, l’Inter era più avanti e sta mantenendo il suo cammino ma ora ha un po’ di difficoltà. Il campionato si disputerà fino all’ultima giornata. Spalletti sembra avere in pugno lo spogliatoio, i risultati agevolano l’allenatore in tal senso. Anche i giocatori un po’ più scontenti alzano un po’ la cresta. Luciano è fortissimo sotto questo punto di vista, ha dato motivazione a tutti. Evidente che occorra anche un pizzico di fortuna e speriamo che possa accompagnare il Napoli fino a fine campionato. Come le prepara queste gare? Lui è sempre molto sul pezzo, non dà nulla per scontato, professionista serio e gran lavoratore. Non c’è bisogno per certe partite di spingere sull’acceleratore. Domenica sarà una partita fondamentale non tanto per la corsa definitiva allo Scudetto ma per la consapevolezza di forza“.