L’ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani, attualmente al Manchester United, lascerà i ‘Red Devils‘ al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto. Stando a quanto riportato da The Guardian, l’urugagio avrebbe scelto il Barcellona come prossima destinazione, ma i blaugrana dovrebbero prima cedere De Jong, Braithwaite e Depay per potersi permettere l’acquisto de ‘El Matador‘. Lui vuole la Spagna, il Barcellona ci pensa.