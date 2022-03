Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato al Corriere della Sera della corsa scudetto in cui sono coinvolti anche gli azzurri.

“Inter e Milan hanno perso quel vantaggio nei confronti del Napoli, che ha fatto bene anche quando giocatori importanti sono partiti per la Coppa d’Africa e ha l’enorme vantaggio di disputare solo il campionato e con quell’organico… Non scommetto mai e sono anche di parte, tengo per il Napoli, secondo me ha le carte per vincere lo scudetto”.