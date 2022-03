VIDEO – SSC Napoli, gli azzurri di Ancelotti battono in rimonta il Milan!

A pochi giorni da una delle sfide più appassionanti del campionato, la SSC Napoli pubblica un video per iniziare a far entrare i tifosi in clima partita. Il Napoli domenica sera sfiderà il Milan al Diego Armando Maradona, match fondamentale in ottica corsa scudetto. Gli azzurri hanno già conquistato la vittoria a San Siro nella gara di andata, non perdere domenica significherebbe avvantaggiarsi con i rossoneri anche in ottica scontri diretti.

Sui social il Napoli ha pubblicato uno degli ultimi scontri più emozionanti tra Milan e Napoli a Fuorigrotta. Nel primo anno di gestione Ancelotti, gli azzurri battono i rossoneri grazie ad una fantastica rimonta. I goal arrivano tutti nel secondo tempo! Prima la meravigliosa doppietta di Zielinski, poi la ciliegina sulla torta di Mertens. Di seguito il video in questione: