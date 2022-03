VIDEO – La Serie A celebra la magnifica prodezza di Insigne contro la Lazio!

Quella del Napoli contro la Lazio è stata una delle più belle vittorie del campionato. Sia per l’importanza del match, i punti in palio pesavano tantissimo per entrambe, sia per lo spettacolo offerto. A sbloccare la partita, in favore degli azzurri, è stato il capitano: Lorenzo Insigne! La sua prodezza è stata celebrata con un video dai social ufficiali della Serie A.

L’imparabile tiro, spentosi all’angolino, non ha lasciato scampo a Strakosha. Con questa rete, Insigne ha segnato il suo primo goal su azione del campionato ed anche il primo lontano dal Maradona. Una realizzazione speciale per il talento di Frattamaggiore che ha consentito ai suoi di portarsi in vantaggio prima ed anche dopo con l’assist per Fabian Ruiz. Di seguito il video in questione: