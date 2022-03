TuttoSport – Spalletti quasi sempre vincente contro Pioli: le statistiche

Luciano Spalletti ha sempre ben figurato contro Stefano Pioli.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui le vittorie del toscano sarebbe più della metà degli scontri con l’attuale allenatore del Milan: “E domenica sarà curioso capire chi avrà la meglio in un match importante e decisivo, non tanto in termini di classifica, ma per la spinta che può portare una vittoria. E l’amuleto Spalletti proverà ancora a ripetersi. E’ la bestia nera di Pioli: negli 11 precedenti infatti, il tecnico del Napoli non ha mai perso. Ha vinto 8 gare e ne ha pareggiate 3”. Uno scontro avvincente tra due dei migliori tecnici attualmente presenti in Serie A, alla guida delle prime due della classe che vogliono giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata senza mollare di un centimetro. Sarà sfida emozionante al Maradona, dopo lo 0-1 dell’andata.