TuttoSport – Spalletti ha già deciso l’undici titolare per domenica

Luciano Spalletti ha già deciso chi andrà in campo contro il Milan domenica sera.

Il tecnico azzurro, come riportato dall’edizione di TuttoSport, ha già scelto chi proverà a battere i rossoneri e mantenersi in testa alla classifica: “Ma Spalletti è stato chiaro sottolineando che nulla si decide domenica sera anche se lo scontro diretto darà alla stagione degli azzurri un volto e un corpo. E molte cose si sapranno. Tra quelle che già si sanno, c’ è la muraglia su cui il Napoli si appoggia. Cioè il miglior portiere della serie A (finora 19 i gol subiti) e la più robusta coppia centrale: Rrahmani e Koulibaly. Contro il Milan l’ impressione è che Spalletti punti su Lobotka, unica novità rispetto all’ Olimpico. Poi, per il resto, non ci sono ballottaggi e incertezze”. L’impressione è che Spalletti punti sugli undici già visti domenica contro la Lazio per riproporre la stessa formazione tipo, con l’unica eccezione che sarà Lobotka in mediana a sostituire Diego Demme al fianco di Fabiàn.

Non è tempo di cambiare o stravolgere e Spalletti lo sa bene.