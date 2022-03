Non sta andando per il meglio la collaborazione tra TIM e DAZN per l’aumento dei ricavi e degli abbonati. Lo ha ratificato la stessa azienda italiana, in occasione della finanziaria dello scorso semestre. Si è notato, infatti, che l’accordo non sta funzionando per diversi elementi. Tra questi, la non interruzione della doppia utenza; l’alta pirateria; un numero inferiore di nuovi abbonati e ARPU per la fibra; rinegoziazione dell’accordo in corso; meccanismo di stop loss in atto.