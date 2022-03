Sky – La classifica delle squadre più ciniche della Serie A: ecco la posizione del Napoli!

Uno dei problemi delle grandi squadre e non solo è la mancanza di cinismo sotto porta. Il Napoli da sempre ha avuto di questi problemi essendo anche la squadra ad aver colpito più pali di tutti in Europa nelle ultime due stagioni. Anche quest’anno infatti gli azzurri non brillano da questo punto di vista! La redazione di Sky Sport ha stilato una speciale classifica con il rapporto tiri/goal dell’ultimo campionato. Solo poche squadre hanno mantenuto, fino a questo momento, una percentuale più alta del 10%. Eccole qui di seguito:

Lazio: con una percentuale del 13,6% Verona: 11,8% Fiorentina: 10,4%

Le prime tre della classe, al momento le favorite alla lotta scudetto, non rientrano neanche sul podio. La prima è l’Inter che occupa la quarta posizione (9,6%), al quinto posto invece c’è il Milan (9,4%). Solo ottavo il Napoli di Spalletti con una percentuale piuttosto bassa: 8,8%.