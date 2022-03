Sky – Il Napoli recupera due fondamentali pedine per il Milan: le ultime

Secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Sky Sport 24, il Napoli è pronto ad accogliere nuovamente due calciatori da diverso tempo indisponibili. Si tratta infatti di Hirving Lozano, out da inizio febbraio, e Zambo Anguissa, alle prese con alcune noie fisiche nelle ultime settimane. Come sottolineato dall’emittente satellitare, entrambi i calciatori sono tornati ad effettuare l’intera seduta di allenamento in gruppo. Per questo motivo, con ogni probabilità, entrambi verranno convocati in occasione del big match tra Napoli e Milan.

Più difficile la loro presenza dal primo minuto! Spalletti vorrà far recuperare ai due calciatori un po’ di ritmo partita prima di lanciarli dall’inizio. Inoltre le ultime prestazioni dei ragazzi che li hanno sostituiti, hanno convinto in pieno Spalletti. Per il Napoli, Lozano e Anguissa, saranno un’altra determinante arma a partita in corso!